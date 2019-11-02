В Украине сегодня, 2 ноября, будет солнечная погода с ночными заморозками. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Так, в западных областях температура воздуха днем ​​прогреется до +10, ночью ожидается до -2. В северных и центральных регионах столбики термометров покажут +5…8 днем ​​и -2…-4 ночью.

На востоке страны ночью ожидаются морозы до -8, а днем ​​температура воздуха прогреется до +3… +5. В южных областях днем ​​до +9, а ночью -4.

В Киеве же сегодня, 2 ноября, будет солнечно, днем ​​температура составит до +7, а ночью столбики термометров опустятся до -3.

Напомним, в ночь на 1 ноября в Украину пришли настоящие морозы, температура упала до минусовой отметки.

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