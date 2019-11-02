Днем - солнце, ночью - заморозки. Погода на субботу, 2 ноября.
В Украине сегодня, 2 ноября, будет солнечная погода с ночными заморозками. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Так, в западных областях температура воздуха днем прогреется до +10, ночью ожидается до -2. В северных и центральных регионах столбики термометров покажут +5…8 днем и -2…-4 ночью.
На востоке страны ночью ожидаются морозы до -8, а днем температура воздуха прогреется до +3… +5. В южных областях днем до +9, а ночью -4.
В Киеве же сегодня, 2 ноября, будет солнечно, днем температура составит до +7, а ночью столбики термометров опустятся до -3.
Напомним, в ночь на 1 ноября в Украину пришли настоящие морозы, температура упала до минусовой отметки.
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