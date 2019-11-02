В Прилуках Черниговской области при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко.

По словам родителей и данным СМИ, местная полиция пыталась замять дело, поскольку к смерти мальчика может быть причастен сын киевского судьи.

Жители Прилук, возмущенные ситуацией, устроили стихийный митинг под отделением МВД, подожгли шины и выбили металлические двери в участок. После этого трагедия получила всеукраинский резонанс.

С заявлением выступил глава Нацполиции Игорь Клименко - он забрал дело о гибели Дениса Чаленко в столицу и отстранил шефа полиции Прилук.

"Страна" выяснила, что известно о смерти мальчика и что происходит в Прилуках.

Что известно гибели Дениса Чаленко

Во вторник, 29 октября, на железнодорожных путях в Прилуках нашли тело местного жителя, 14-летнего школьника Дениса Чаленко.

Во второй половине дня ребенок пошел на занятия в секцию по боксу, но домой в привычное время не вернулся и на звонки родителей не отвечал.

Родители отправились на его поиски и нескольких километрах от дома обнаружили следы крови. Эти следы, с отпечатками обуви, привели их к месту гибели сына - на местную железнодорожную станцию.

Денис Чаленко погиб 29 октября в Прилуках

Полиция выступила с вердиктом - несчастный случай, его сбил поезд. Однако родители не поверили.

Во-первых, на теле ребенка были обнаружены гематомы. Во-вторых, по словам мамы и отца, за неделю до случившегося их сыну поступали угрозы.

Мнение, что смерть Дениса Чаленко - не несчастный случай, а убийство, высказали медики, осмотревшие его тело. Также помощник машиниста, который был допрошен, указал, что еще до движения поезда видел тело мертвого мальчика.

Расследование убийства Дениса Чаленко

С заявлением о ходе расследования в последующие дни выступил начальник отдела полиции Прилук Александр Яцык.

Яцык заявил, что с парнем, с телефона которого поступали угрозы, полиция провела беседу. Однако полиция выяснила, что отношения к гибели Дениса он не имеет. Поэтому его отпустили.

Также СМИ сообщают, что на помощника машиниста, выступающего в роли свидетеля, силовики оказывали давление - предлагали ему изменить показания и сказать, что парня все-таки сбил поезд.

Яцык пообещал раскрыть дело за неделю, а если результатов не будет, то он уйдет в отставку.

Родители провели собственное расследование. По их данным, их сына до смерти избили четверо парней в возрасте около 16 лет.

Возможной причиной преступления они считают то, что Денис оказывал знаки внимания девушке (по другим данным, заступился за девушку, которую обижали).

Также, по данным СМИ, полиция Прилук пытается спустить дело на тормозах, поскольку к гибели Дениса может быть причастен сын киевского судьи.

Штурм полиции Прилук

В четверг, 31 октября, неудовлетворенные ходом расследования жители Прилук устроили протест под зданием городского отделения полиции. Собралось несколько сотен человек. Люди принесли с собой шины и подожгли их.

Женщины кричали: "Ганьба!" А мужчины выломали металлическую дверь отделения полиции, куда их не пускали силовики. Они пытались прорваться к шефу полиции Александру Яцыку.

В это время из отделения вышли родители мальчика и штурм прекратился - они сообщили, что были достигнуты договоренности о том, что будет создана специальная следственная группа во главе со специалистами из Чернигова.

Впрочем, местных жителей не устроило такое развитие событий - они не поверили в искренность обещаний силовиков. Некоторые горожане остались ночевать под отделением полиции, а некоторые пришли туда вновь утром в пятницу, 1 октября.

Стихийный митинг в Прилуках возле отделения полиции. Скриншот видео

Объективного расследования жители Прилук продолжали требовать всю пятницу. Вечером, в 21 час, на сайте Нацполиции появилось сообщение о ситуации в Черниговской области, которое уже приобрело всеукраинский резонанс.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую ​​задачу я поставим лучшим следователем центрального аппарата. Поэтому завтра (в субботу, 2 ноября, - Ред.) все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", - сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Также Клименко добавил, что своим приказом он отстранил начальника отдела полиции Прилук Александра Яцыка от исполнения служебных обязанностей.