Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко рассказал в интервью, почему он не хочет уходить в отставку с поста главы комитета Верховной Рады. Соответствующее видео опубликовал канал Pavlovsky News в YouTube.

По мнению политика, журналисты нарушили две статьи Уголовного кодекса - незаконные следственные действия и раскрытие частное переписки, когда сфотографировали его переписку с проституткой в парламенте.

"Сфотографировали вас с этими картинками, а что это за картинки? Вы переписываетесь с проститутками или, может, вы открыли какой-то сайт и это там было", - заявил Яременко.

Он считает, что журналисты должны собирать информацию и пояснять факты, а не распространять "какие-то картинки".

"И на основании этого полстраны и пол-Фейсбука делают выводы, что Яременко занимается проституцией... Соответственно, все складывается на свои места. С точки зрения права, очевидно, не о чем говорить. Судить можно на основании максимально полной информации. Все остальное - голословные, манипулятивные суждения", - заявил депутат.

Видео: YouTube/Pavlovsky News

Напомним, сегодня Яременко подал в отставку с поста главы комитета Рады по международным делам. "С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - объяснил свой поступок нардеп.

После этого угодивший в секс-скандал депутат Яременко назвал парламентских журналистов шалавами.