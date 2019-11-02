В Прилуках Черниговской области передали расследование по делу о гибели 14-ленего Дениса Чаленко Главному следственному управлению Нацполиции. Об этом заявил глава полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Также он сообщил, что руководителя Прилукского отдела полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую задачу я поставил лучшим следователем центрального аппарата", - заявил Клименко.

По его словам, резонансным делом займется группа опытных следователей и оперативников.

Напомним, тело 14-летнего Дениса Чаленко было найдено 29 октября на железнодорожном пути в Прилуках.

В местной полиции заявили, что парня сбил поезд сообщением Прилуки-Гребенка. В то же время родные считают, что Дениса могли убить четверо 16-летних парней, которые угрожали ему по телефону.

Похожий случай произошел летом в Хмельницкой области. Тогда в селе Волосское на железнодорожных путях нашли мертвого 11-летнего мальчика.