Нардеп от "Слуги народа" Анна Скороход приняла участие в программе "Голос народа" на канале 112 вопреки решению фракции игнорировать этот канал.

Во время своего выступления на 112 Скороход поддержала разведения войск на Донбассе и процесс примирения. Политик высказала мнение, что нужно договариваться и идти к миру.

Также нардеп от "Слуги народа" отметила, что во фракции не считаются с мнением депутатов и игнорируют их правки к законам. Таким образом она прокомментировала инцидент, когда расплакалась в ходе заседания Верховной Рады из-за того, что ее поправки к законопроекту о разделении газотранспортной системы и "Нафтогаза" не были учтены коллегами.

На вопрос журналиста "Страны", почему Скороход решила прийти на канал 112 вопреки воле фракции, нардеп сказала, что она свободный человек и никакие запреты на нее не действуют.

Вместе с Анной Скороход на эфир пришел бизнесмен Алексей Алякин, которого в СМИ называют ее гражданским мужем. Также Алякин считают близким к бизнесмену Павлу Фуксу.

В разговоре со "Страной" Алякин подтвердил свои отношения со Скороход. Он сказал, что знаком с Фуксом, но уточнил, что совместного бизнеса у него с ним нет.

Подробно о том, чем известна депутат Анна Скороход, читайте в нашем материале.