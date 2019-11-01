Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко назвал журналистов, которые работают в Верховной Раде Украины "шалавами". Об этом она написал в комментариях в соцсети Facebook.

Один из комментаторов под постом Яременко о сложении полномочий главы Комитета Рады написал: "Все время думал, что дипломаты старой школы должны быть немножко разведчиками. Вижу, что ошибался. Даже дети знают, что большинство шалав работают на спецслужбы, или готовы это сделать."

На что Яременко ответил: "Я просто не думав, что шалавам аккредитацию в ВРУ дают".

Скриншот: Facebook/Богдан Яременко

Кроме того, он опубликовал фотографию своего заявления об уход с должности.

"Прошу уволить меня по собственному желанию с должности главы Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и международного сотрудничества", - говорится в заявлении.

При этом Яременко не указал точную дату заявления, написав: "ноября 2019". Вероятно, предполагая ее проставить после решения фракции.

Фото: Facebook/Богдан Яременко

Ранее сообщалось, что Яременко подал в отставку с поста главы комитета Рады по международным делам.

Также мы писали, что после секс-скандала Яременко собираются убрать с поста главы комитета в Раде