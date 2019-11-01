Во фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили о преследовании своего депутата Софии Федыны. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

"Возбуждение уголовных производств за высказывания члена нашей фракции Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой является преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине", - говорится в заявлении.

Также в "ЕС" отметили, что преследование за высказывания нарушают статью 34 Конституции Украины, которая гарантирует каждому гражданину право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений".

Кроме того, во Фракции требуют закрыть уголовные дела и не задевать демократию в Украине, "ибо преследуя свободу слова вы посягаете на изменение конституционного строя".

"Ведь такие подходы точно отдаляют Украину от Европы, разрушая ее имидж и создают атмосферу, аналогичную северному соседу", - резюмировали у Порошенко.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" заявили, что против Федыны и Зверобой, угрожавшим убить Зеленского, открыли уголовное дело.

Также мы писали, что "Слуги народа" заподозрили госизмену в словах Федыны, усомнившейся в бессмертии Зеленского.