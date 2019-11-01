В Тернополе был обнаружен крупный песчаный карьер, который вырыли около здания юридического факультета Тернопольского национального экономического университета и спортивным полем.

Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Тернопольской области и Службы безопасности Украины.

Как сообщается, под видом работ по благоустройству территории строительная фирма вывезла с участка сотни грузовиков песка, который затем использовался при строительстве многоэтажных новостроек и ремонте дорог.

По предварительной информации, песок продавался без уплаты обязательных платежей коммунальным и государственным предприятиям.

Фото: ssu.gov.ua

Стоимость убытков нанесли в 20 млн гривен. Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса - нарушение правил использования недр.

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