В Тернополе обнаружили крупный нелегальный песчаный карьер
В Тернополе был обнаружен крупный песчаный карьер, который вырыли около здания юридического факультета Тернопольского национального экономического университета и спортивным полем.
Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Тернопольской области и Службы безопасности Украины.
Как сообщается, под видом работ по благоустройству территории строительная фирма вывезла с участка сотни грузовиков песка, который затем использовался при строительстве многоэтажных новостроек и ремонте дорог.
По предварительной информации, песок продавался без уплаты обязательных платежей коммунальным и государственным предприятиям.
Фото: ssu.gov.ua
Стоимость убытков нанесли в 20 млн гривен. Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса - нарушение правил использования недр.
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