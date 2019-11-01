В администрации американского президента заявили, что готовы к тому, что Дональд Трамп покинет свой пост досрочно. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, передает The Hill.

Как она отмечает, в администрации уже готовы к тому, что в США может произойти импичмент. В то же время, она считает, что президент не виновен.

"Этот телефонный звонок с иностранным лидером (президентом Украины Владимиром Зеленским. — Ред.) был обычным", — добавила Гришэм.

Кроме того, пресс-секретарь сообщила, что глава Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы будут голосовать за импичмент Трампа. По словам Гришэм, судьба Трампа пока не решена, но исход может быть любым.

Ранее сообщалось, что в США Палата представителей приняла резолюцию о процедуре импичмента Трампа.

Также мы писали, что расследование для импичмента Трампа могут сделать публичным.