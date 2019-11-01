Контрразведка и следователи СБУ задержали жителя Николаева, который пытался незаконно переправить в РФ детали для военных кораблей. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что житель Николаева планирует незаконно переправить детали, которые используются при ремонте и техническом обслуживании двигателей на кораблях Военно-морского флота РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, нелегальный груз был изъят при пересечении государственной границы. По предварительной оценке специалистов, рыночная стоимость обнаруженного оборудования составляет более 1,5 млн грн. Во время обыска по месту жительства организатора сделки обнаружены флэш-накопители, компьютерная техника, содержащие переписку с заказчиками из России.

В рамках уголовного производства по факту нарушения режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что под Херсоном разоблачили преступников, которые на яхтах переправляли мигрантов в страны Евросоюза.

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