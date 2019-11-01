МИД Украины пригласил посла Франции для предоставления разъяснений по словам главы Франции Эммануэля Макрона о украинцах. Об этом сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко относительно определенных высказываний Президента Франции, передает УНН.

"В связи с появлением сообщений в СМИ о словах, которые приписываются президенту Франции Э.Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Э.Макрона, касающихся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", - говорится в комментарии пресс-секретаря.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, стороны подтвердили, что между Украиной и Францией существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижение граждан обоих государств.

Как писала "Страна", Макрон в своем интервью правому журналу Valeurs Actuelles, в частности, сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.

А именно Макрон заявил, что он отдает предпочтение "легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуар ... вместо нелегальных украинских или болгарских банд".

Ранее сообщалось, что Макрон предложил назначить еврокомиссаром экс-министра финансов Франции .

Также мы писали, что Путин в разговоре с Макроном вновь заявил о требованиях к Киеву по саммиту Нормандской четверки.