В пятницу, 1 ноября, около 16.00 в Левобережном районе Мариуполя на площади Победы погиб мужчина с ножевым ранение в своем авто. Об этом сообщает сайт 0629.

Фото: 0629.com.ua

По предварительным данным, водитель Ауди потерял создание за рулем автомобиля и выехал за пределы проезжей части на тротуар, после чего врезался в дерево.

Как сообщает, очевидцы вызвали медиков, полицию и МЧС. Спасатели с трудом смогли открыть дверь автомобиля.

Прибывшие на место врачи скорой помощи осмотрели водителя и констатировали смерть мужчины. По словам очевидцев, у погибшего было ножевое ранение.

Отмечается, что погибший был владельцем кафе "Пармезан" Александр Кузнецов. У него осталась супруга и маленький ребенок. Полиция подтверждает факт смерти мужчины в "Ауди", комментарии ожидаются.

Кроме того, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко подтвердил, что погиб предприниматель. "Я лично жал ему руку, мне было приятно, что он открыл такое кафе в парке "Веселка", - сказал Бойченко.

Мэр добавил, что у следствия есть информация, кто это сделал, и пообещал, что преступление будет раскрыто по горячим следам.

Видео: YouTube/0629comua

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