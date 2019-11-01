Модель Хайди Клум, которая ежегодно устраивает вечеринки на Хэллоуин, в честь юбилейной 20-й тусовки нарядилась в жуткий костюм, который западная пресса признала лучшим в этом году.

Для Дня всех святых этого года Клум выбрала образ то ли инопланетянки, то ли человека, ставшего жертвой опытов пришельцев: с мозгом, мышцами и внутренностями наружу.

Процесс наложения грима и облачения в искусственную кожу занял 12 часов. Причем в костюмчик Клум наряжалась на глазах у журналистов - в книжном магазине Amazon в Нью-Йорке.

Видео: YouTube/ Access

Также свое преображение в отвратительное чудище модель подробно освещала в своем Instagram.

Перед гостями вечеринки Клум эффектно появилась в компании мужа. Супруг - гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц - выбрал наряд астронавта, попавшего в передрягу (судя по пятнам крови на скафандре).

Благодаря сногсшибательному образу западные СМИ назвали Клум королевой Хэллоуина этого года.

Фото: Getty Images

В прошлом году Клум и ее муж изображали Фиону и Шрека.

Фото: Instagram/ heidiklum

Как писала "Страна", в августе 46-летняя Клум и 29-летний Каулитц сыграли пышную свадьбу.

Мы также рассказывали, что британская принцесса Кейт Миддлтон купила детям костюмы на Хеллоуин в супермаркете.