Королевой Хэллоуина 2019 стала модель Хайди Клум. Она надела костюм жертвы экспериментов инопланетян. Фото
Модель Хайди Клум, которая ежегодно устраивает вечеринки на Хэллоуин, в честь юбилейной 20-й тусовки нарядилась в жуткий костюм, который западная пресса признала лучшим в этом году.
Для Дня всех святых этого года Клум выбрала образ то ли инопланетянки, то ли человека, ставшего жертвой опытов пришельцев: с мозгом, мышцами и внутренностями наружу.
Процесс наложения грима и облачения в искусственную кожу занял 12 часов. Причем в костюмчик Клум наряжалась на глазах у журналистов - в книжном магазине Amazon в Нью-Йорке.
Видео: YouTube/ Access
Также свое преображение в отвратительное чудище модель подробно освещала в своем Instagram.
Перед гостями вечеринки Клум эффектно появилась в компании мужа. Супруг - гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц - выбрал наряд астронавта, попавшего в передрягу (судя по пятнам крови на скафандре).
Благодаря сногсшибательному образу западные СМИ назвали Клум королевой Хэллоуина этого года.
Фото: Getty Images
В прошлом году Клум и ее муж изображали Фиону и Шрека.
Фото: Instagram/ heidiklum
Как писала "Страна", в августе 46-летняя Клум и 29-летний Каулитц сыграли пышную свадьбу.
Мы также рассказывали, что британская принцесса Кейт Миддлтон купила детям костюмы на Хеллоуин в супермаркете.