В эти выходные в Украине, кроме восточных областей, ожидается сильный, до штормовых значений, ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметила Диденко, направление ветра декларируется - откуда ветер дует, а не куда. Поэтому она советует не задерживаться долго пдо деревьями и не стоять около больших билбордов. Кроме того, следует более внимательно выбирать место парковки авто.

"Возьмите это особо во внимание, кто занимается строительством - или крупным, когда может возникать опасность во время работы башенных кранов, или скромное перекрытие крыши сарайчика. И надвиньте шапку плотнее на уши, чтобы не сдуло", - написала синоптик.

В то же время, по ее словам, вместе с сильным ветром в Украину придет потепление.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее сообщалось, что синоптик предупредила украинцев о ночных морозах в ближайшие дни.

Также мы писали, что синоптик пообещала киевлянам скорое ноябрьское потепление и дожди.



