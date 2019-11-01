Государственный бюджет Украины за октябрь 2019 года получил 70,992 миллиардов гривен доходов, что на 7,836 миллиардов (или на 9,9%) меньше планового показателя. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Государственной казначейской службы Украины.

По сравнению с октябрем 2018 года доходы госбюджета снизились на 1,636 миллиарда гривен, или на 2,3%.

В целом с начала года, за январь-октябрь, в госбюджет поступило 810,743 миллиардов гривен доходов. Это на 47,174 миллиарда гривен, или на 5,5%, меньше запланированного на этот период дохода. Зато на 63,330 миллиарда гривен, или на 8,5%, выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада сократила доходы госбюджета-2019 на 20 млрд грн.

Мы также приводили данные Госказначействе о том, сколько миллиардов гривен составил дефицит бюджета за три квартала 2019 года.