В Луцке удалось найти двух зеленокрылых попугаев ара, украденных из местного зоопарка 28 октября. При этом одна птица скончалась от истощения. Об этом сообщил на своем Facebook киевский юрист Клим Братковский.

Как написал Братковский, укравшие попугаев "мерзавцы" держали пернатых связанными и не кормили. Когда несчастных мучеников нашли, один попугай умер на руках людей от истощения. К счастью, второй выжил.

Скриншот: Facebook/ klimetin

По оценке Братковского, загубленная неизвестно ради чего ара стоит 100 тысяч грн.

"Страна" описывала подробности кражи птиц из зоопарка Луцка. Как мы рассказывали, накануне этого самка пережила стресс из-за смерти партнера.

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