В НАБУ начали производство против мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как пояснили в бюро, следствие было начато по требованию Высшего антикоррупционного суда. Соответствующее постановление приняли 2 октября этого года. Сведения о производстве внесены в Единый реестр досудебных расследований. "По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается", - сообщили в бюро.

Отмечается, что расследование касается возможного хищения средств при реконструкции Шулявского моста в столице. До этого ВАКС обязал бюро открыть дело в отношении Кличко по подозрению в возможном злоупотреблении властью. Кроме того, в НАБУ отдельно подчеркнули, что не расследуют факт возможной государственной измены со стороны Кличко и двух его заместителей.

Ранее сообщалось, что в ВАКС поступила жалоба на НАБУ от депутатов Киевсовета относительно бездействия по началу расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса.

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