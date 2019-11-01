Активы АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев), подконтрольного экс-президенту Петру Порошенко, за третий квартал 2019 года резко снизились на 53,8% – до 3,065 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, согласно квартальному отчету банка, в частности, денежные средства и их эквиваленты сократились в 9,5 раз – до 273,59 млн грн, финансовые активы, рассчитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, – в 2,3 раза.

Обязательства МИБ в третьем квартале уменьшились в 2,3 раза – до 2,666 млрд грн, в том числе средства клиентов – в 2,9 раза, до 2,08 млрд грн. В целом за 9 месяцев активы банка снизились почти в 3,1 раза, а обязательства – в 3,4 раза.



Напомним, АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись:

Петр Порошенко – 60%,

Игорь Кононенко – 14,94%,

Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908% у каждого,

Екатерина Ворушилина - 2,5994%,

Сергей Ворушилин – 2,5984%,

Алексей Порошенко – 0,006110%,

Юлия Гладковская - 0,000001%.

По размеру общих активов на 1 июля 2019 года МИБ, по данным Нацбанка, занимал 24-е место среди 76 действовавших банков.

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