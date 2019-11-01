Барельеф советского маршала Георгия Жукова, демонтированный 31 октября радикалами из "Национального сопротивления", отправили на хранение в подсобное помещение военного комиссариата на Канатной, со стены которого он был снят. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сразу после демонтажа барельеф перевезли в квартиру одного из националистов. Согласно предварительным договоренностям, барельеф должен был принять на баланс Музей военной истории Юга Украины. Однако музей и его владелец - командование Военно-морских сил - не получили необходимого приказа о принятии произведения на содержание.

Фото: radiosvoboda.org

В итоге памятную доску вернули обратно в военкомат и поместили в подсобку.

Дальнейшая судьба барельефа пока не известна. Националисты хотят отдать его на экспертную оценку, чтобы понять, "сколько барельеф стоит и не проще ли его просто утилизировать".

Видео: YouTube/ Правда за Одессу

Как заявила пресс-офицер военкомата Анастасия Ильяш, вместо барельефа маршала Победы на стене военкомата поместят мемориальную доску в честь погибших на Донбассе бойцов из Одесской области.

"На этом месте до 6 декабря планируется установка мемориальной доски в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области. Таких у нас более 100 человек", - сообщила Ильяш.

Проект доски уже готов, осталось его согласовать, добавила чиновница.

В связи с очередным всплеском активности декоммунизаторов в Одессе "Страна" рассказывала, как националисты воюют с Жуковым по всей Украине.

Также мы цитировали мнение одесского журналиста Юрия Ткачева, согласно которому радикалам за демонтаж доски кто-то заплатил.