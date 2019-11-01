В пятницу, 1 ноября, во время расследования стрельбы по улице Клочковской в Харькове полиция обнаружила тайник с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На участке, расположенном в одном из районов Харьковской области, правоохранители нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ. Для исследования всего изъятого оружия назначена комплексная судебная экспертиза", – говорится в сообщении.

Как сообщается, схрон с оружием смогла найти служебная собака.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, 25 октября в Харькове возле супермаркета на улице Клочковской произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще один получил ранения. Позже один из участников перестрелки взорвал себя гранатой. У него нашли пистолет Glock с глушителем, пистолет-пулемет Uzi, пистолет Parabellum, автомат Калашникова, четыре гранаты и патроны.

Позже полиция установила личность подрывника. Им оказался 47-летний житель города Горловка, ранее судимый за умышленное убийство. По месту его жительства обнаружили крупный арсенал оружия.