В Прилуках Черниговской области второй день проходят протесты местных жителей, которые под зданием горотдела полиции требуют справедливого расследования гибели 14-летнего школьника Дениса Чаленко, чье тело обнаружили у железнодорожных путей 29 октября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Несколько десятков прилучан стоят у горотдела полиции. Они жгут шины. Протестующие не верят в официальную версию гибели школьника - несчастный случай.

Родители погибшего и местные жители убеждены, что мальчика жестоко убили. По словам родственников, они нашли следы крови в нескольких сотнях метров от места, где нашли тело подростка. Это, по их мнению, может свидетельствовать об избиении.

В полиции же заверили, что гибель в результате столкновения с поездом - лишь одна из рабочих версий следствия, будут рассматриваться и другие. Однако при этом под давлением прилучан тело мальчика перевезли в Киев, где проведут судмедэкспертизу.

В областном главке полиции сегодня утром заявили, что руководство Нацполиции взяло под контроль расследование смерти несовершеннолетнего. Правоохранители открыли уголовное производство, квалифицировав произошедшее как нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей.

Как сказали в полиции, к работе следственно-оперативной группы привлечены представители потерпевшей стороны и средств массовой информации. Правоохранители пообещали вести расследование максимально открыто.

Похожий случай произошел летом в Хмельницкой области. Тогда в селе Волосское на железнодорожных путях нашли мертвого 11-летнего мальчика.

Ранее "Страна" писала о протестах жителей Саратова под местным МВД. Люди требовали выдать для самосуда подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.