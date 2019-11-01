Полиция Одессы расследует обстоятельства гибели 13-летней девочки, которую нашли повешенной на дереве в Малиновском районе города. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Тело подростка обнаружили 31 октября около 23:00. Установлено, что 13-летняя девочка - местная жительница. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на ее теле не выявлено.

Сведения по факту гибели подростка внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"). Тело девочки направлено на экспертизу, которая установит окончательную причину ее смерти. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

К сожалению, подростковый и детский суицид в Украине не редкость. "Страна" рассказывала, что осенью прошлого года в Харькове 14-летняя школьница повесилась на общем балконе многоэтажки.

А два года назад мы писали о трагедии в Киевской области, где восьмилетняя девочка повесилась на скакалке после просьбы матери навести порядок в своей комнате.