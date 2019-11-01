У украинских подростков появилось новое опасное увлечение - игра под названием "Монетка". Об этом говорится в сюжете программы Свідок на НТН в пятницу, 1 ноября.

Как сообщается, суть игры заключается в том, что дети задают друг другу разные вопросы, а пока дожидаются ответа, натирают руку монетой. Чаще всего это приводит к ссадинам, царапинам и кровоподтекам.

Об опасности нового увлечения рассказала педиатр Анна Горбань. По ее словам, через царапины дети могут занести себе в организм различные инфекции. Кроме того, участники Монетки также используют психологические приемы для того, чтобы завлечь в свою игру новых детей.

Видео: YouTube/Свідок НТН

Ранее сообщалось, что 86% украинских подростков употребляли алкоголь и каждый пятый пробовал наркотики.

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