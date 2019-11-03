Сегодня, 3 ноября, отмечается день социального работника Украины. Он был учрежден в 1999 году.

Это профессиональный праздник сотен тысяч украинцев: сотрудников центров занятости; тех, кто заботится о пенсионерах, инвалидах, многодетных семьях, детях из неблагополучных семей.

Соцработники помогают тем, кто пережил физическое насилие, стал жертвой нападения преступников, потерял жилье при пожаре и многим-многим другим.

Иными словами, социальный работник выступает связующим звеном между государством и конкретным человеком, который оказался в сложной жизненной ситуации.

Одна из самых торжественных и праздничных профессий также относится к этой сфере. Служащие загсов, с чьей помощью украинцы вступают в официальный брак, также являются соцработниками.

Поздравляем их с профессиональным праздником и предлагаем вниманию открытки и гифки, которые можно отправить по смс или в мессенджерах.

День соцработника Украины 2019. Поздравления

День соцработника Украины 2019. Картинки

День соцработника Украины 2019. Гифки

День соцработника Украины 2019. Поздравления в стихах

Поздравления с днем социального работника Украины

Открытки с днем соцработника

Поздравления с днем социального работника Украины

Открытки с цветами в день соцработника