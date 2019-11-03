Сегодня, 3 ноября, отмечается день социального работника Украины. Он был учрежден в 1999 году.
Это профессиональный праздник сотен тысяч украинцев: сотрудников центров занятости; тех, кто заботится о пенсионерах, инвалидах, многодетных семьях, детях из неблагополучных семей.
Соцработники помогают тем, кто пережил физическое насилие, стал жертвой нападения преступников, потерял жилье при пожаре и многим-многим другим.
Иными словами, социальный работник выступает связующим звеном между государством и конкретным человеком, который оказался в сложной жизненной ситуации.
Одна из самых торжественных и праздничных профессий также относится к этой сфере. Служащие загсов, с чьей помощью украинцы вступают в официальный брак, также являются соцработниками.
Поздравляем их с профессиональным праздником и предлагаем вниманию открытки и гифки, которые можно отправить по смс или в мессенджерах.
День соцработника Украины 2019. Поздравления
День соцработника Украины 2019. Картинки
День соцработника Украины 2019. Гифки
День соцработника Украины 2019. Поздравления в стихах
Поздравления с днем социального работника Украины
Открытки с днем соцработника
Поздравления с днем социального работника Украины
Открытки с цветами в день соцработника