В селе Погребы Киевской области нетрезвый водитель наехал на местную беременную жительницу и пытался скрыться с места ДТП. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

1 ноября ожидающая ребенка женщина вместе со своей сестрой и племянницей шли по обочине дороги в направлении села Зазимье. Они не успели отойти нескольких метров от своего дома, когда на них наехала машина.

Водитель даже не попытался остановиться и поехал дальше. Однако не справился с управлением и влетел в гараж. Он выскочил из машины и принялся убегать. Его заметили и задержали случайные прохожие. Они также вызвали "скорую" и полицию. Последняя арестовала 33-летнего нарушителя.

Фото: kv.npu.gov.ua

Беременную женщину с травмами и ушибами грудной клетки госпитализировали в центральную районную больницу. С помощью кесарева сечения врачи спасли жизнь ребенку. Сейчас ему и матери ничего не угрожает.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Похожая история произошла в прошлом году под Днепром. Тогда нетрезвый водитель сбил 31-летную беременную женщину и ее 2-летнего сына, которые стояли на обочине дороги.

А в 2017 году в Одесской области водитель насмерть сбил женщину в положении, ехавшую на велосипеде.