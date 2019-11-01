В апреле 2016 года нардеп от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, который на тот момент был лидером общественной организации "Майдан иностранных дел", попал в скандал на дороге. Он выехал на обочину и заехал на газон.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook замдиректора КП "Киевский институт земельных отношений" Евгений Тарнопольский.

На записи видно, как Яременко вместе со своей супругой припарковался прямо на газоне. В этот момент Тарнопольский выгуливал свою собаку и вышел на газон, чтобы убрать за ней фекалии. Тогда он заметил, что Яременко припарковал свой автомобиль с нарушением правил ПДД и начал снимать происходящее на свой телефон.

В свою очередь, Яременко также начал снимать видео и обвинил Тарнопольского в том, что его собака находится на улице без намордника.

Видео: Facebook/Eugene Tarnopolskiy

Напомним, 30 октября стало известно, что Яременко на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и интересовался об условиях встречи у женщины, предлагающей секс за деньги.

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Позже, тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом.

Напомним, в Раде три фракции подняли вопрос о нахождении Яременко в должности главы комитета.

А сегодня вечером, 1 ноября, Яременко подал в отставку с поста главы комитета Рады по международным делам.