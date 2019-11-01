Тернопольские патрульные полицейские запретили дальнейшее движение мобильному автокрану, который ехал без разрешительных документов, а его водителю выписали огромный штраф. Об этом сообщается на Facebook патрульной полиции Тернопольской области.

В ночь на 1 ноября, около 1:00, патрулируя автодорогу М-12 (Стрый - Знаменка), инспекторы заметили тяжеловесный автомобиль Liebherr LTM. Он ехал с нарушением правил дорожного движения. Полицейские остановили его.

Фото: Facebook/ ternopilpolice

29-летний водитель крана рассказал, что направляется из Польши в Одессу. Однако разрешительных документов на перевозку крупногабаритного груза у него не было. Кроме того, в документах на транспортное средство был указан недопустимый вес автомобиля - более 72 000 кг.

За совершенное правонарушение патрульные выписали водителю постановление по ст. 132-1 КУоАП (нарушение правил перевозки опасных грузов и правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам). А работники "Укртрансбезопасности" насчитали нарушителю штраф в размере 6272 евро (около 174 тысяч гривен).

На днях "Страна" писала об отмене Верховным судом штрафов за отсутствие техосмотра для служебных авто.

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