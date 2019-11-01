Глава МИД Украины Вадим Пристайко обвинил Москву в попытке сорвать проведение встречи лидеров "нормандского формата".

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил во время пресс-конференции, трансляция которой велась на странице Кабмина в YouTube.

Как он отметил, Россия делает это "c помощью обстрелов Петровского", где должно состояться разведение сил и средств. Пристайко отметил, что Киев выполнил ряд договоренностей — была согласована "формула Штайнмайера", отведены войска в Станице Луганской и в районе населенного пункта Золотое, идет подготовка к отводу в Петровском.

"К сожалению, обстрелы как раз свидетельствуют о том, что одна из сторон не хочет этого шага, поскольку он является последним перед встречей", — отметил министр. Пристайко добавил, что возможность встречи в "нормандском формате" зависит от России.

Видео: YouTube/КабМін

Ранее в этот же день министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что дата развода сил на участке в Петровском будет пересмотрена. По его словам, 30 октября на этом участке были зафиксированы обстрелы. Развод сил был запланирован на 4 ноября.

Напомним, разведение войск на Донбассе в районе поселка Золотое началось 29 октября. О начале процесса объявила украинская сторона. После этого сигнал готовности подали со стороны так называемой "ЛНР". Начало разведения войск в районе поселка Петровское планируется после отвода вооружений в районе Золотого.