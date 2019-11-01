Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета по международным делам. Об этом он написал в своем Facebook.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - объяснил свой поступок нардеп.

Скриншот: Facebook/ bohdan.yaremenko

По словам героя секс-скандала, через Давида Арахамию ему передали, что для отставки будет достаточно, если до 19:00 он напишет о заявлении в посте в соцсети. Копию заявления он пообещал вывесить в комментариях не позднее 23:00, потому что сейчас он "ест янтыки в лучшем месте Киева".

При этом Яременко оговорился, что передаст заявление председателю Верховной Рады только если решение о его отставке примет фракция "Слуги народа", рекомендовавшая его на должность главы комитета.

В заключение нардеп обвинил в сложившейся ситуации Виктора Медведчука, Олега Волошина и остальных политиков из фракции "ОПЗЖ", которые, по его мнению, "смогли все это провернуть, оставшись формально в стороне от шантажа своих коллег из "ПЕС", "БЮТ" и "Голоса".

Сегодня вечером появилась информация том, что Яременко пока не отправляют в отставку и он едет с визитом в Эстонию.

Ранее "Страна" писала, что о скандале с депутатом написали влиятельные мировые СМИ.