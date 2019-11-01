В распоряжении "Страны" оказались темники украинского МИД, которые рассылаются посольствам и другим дипломатическим представительствам Украины. А также СМИ, которые находятся в орбите власти.

Они касаются освещения темы полка "Азов", который в США пытаются внести в список террористов.

В документе излагается суть письма 40 конгрессменов, которые считают "Азов" экстремистской ультраправой организацией, вербующей боевиков по всему миру, в том числе в США. Также в обращении говорится, что примером украинского полка вдохновляются террористы по всему миру.

Детально эти претензии "Страна" разбирала в материале "Украина - тренировочный полигон ультраправых". Как американцы связывают "Азов" с экстремистами в США.

МИД Украины предлагает "вести разьяснительную работу" за рубежом и рассказывать о том, что "Азов" - это не парамилитарное формирование, а составная часть Нацгвардии Украины.

Также дипломаты должны доносить до всех мысли о том, что "Азов" противостоит российской агресси на Донбассе, сколько его солдат получили награды. Еще их просят отслеживать реакцию на письмо конгрессменов "российских агентов влияния".

Отметим, что сегодня нардепы Рады направили в Конгресс США письмо в защиту "Азова". "Страна" анализировала, кто его подписал.