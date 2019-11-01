Группа депутатов фракции "Слуга народа" зарегистрировала 1 ноября в Верховной Раде законопроект №2371 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение). Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Инициаторами законопроекта выступили Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук. Текст законопроекта на данный момент на сайте парламента отсутствует.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №2300 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового.

Также мы сообщали, что украинские и британские ученые выгнали крафтовый самогон на чернобыльской воде.