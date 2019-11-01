Зеркальный этап разведения сил на участке №2 в Золотом-4 завершен - пресс-центр ООС
В Луганской области, на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4, 1 ноября завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон. Об этом сообщили во время вечернего брифинга пресс-центра операции Объединенных сил.
"Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Представители СММ (Специально мониторинговой миссии – Ред.) ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", - говорится в вечерней сводке пресс-центра, опубликованной на Facebook-странице пресс-центра.
Видео: Facebook/ pressjfo.news
В пресс-центре ООС также заявили, что в случаях угрозы жизни и здоровью военнослужащих, захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп Объединенные силы дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.
Напомним, разведение сил в Золотом стартовало 29 октября. "Страна" рассказывала, как удалось добиться начала долгожданного процесса.
Сегодня днем министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Золотого уже практически завершено.