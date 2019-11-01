Высший антикоррупционный суд (ВАКС) перенес рассмотрение избрания меры пресечения народному депутату из группы "За будущее" Ярославу Дубневичу в деле о возможном получении им взяток в размере около 93 млн грн. Об этом передает корреспондент "Страны".

Суд решил перенести рассмотрение вопроса о мере пресечения на субботу, 2 ноября. Заседание назначено на 11:30.

Напомним, Дубневича подозревают в том, что, пользуясь статусом народного депутата и главы транспортного комитета Верховной Рады, он собирался вместе с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий заработать более 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для "Укрзализныци". Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

31 октября парламент дал согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест Дубневича.

Как писала "Страна", в САП настаивают на применении в отношении нардепа меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога.