Американская валюта под конец недели подорожала на 10 копеек: 1 ноября межбанк закрылся в рамках 24,83-24,87 грн/$. На наличном же рынке доллар наоборот — подешевел на 5 копеек, и вышел на средний курс продажи 24,85-24,95 грн/$, покупки — 24,60-24,70 грн/$. Финансисты говорили о незначительном спросе населения на валюту.

Безналичное подорожание многих удивило, ведь с утра межбанковская торговля проходила на низких уровнях — в районе 24,64-24,66 грн/$.

"Валюту достаточно активно распродавали экспортеры, и даже образовался излишек", — рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Избыток в итоге выкупил Нацбанк: совокупно приобрел $30 млн в диапазоне 24,68-24,6850 грн/$.

"Утреннее снижение валютных котировок было непродолжительным. Как только активизировались покупатели за ним последовал рост и игра на повышение", — объяснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Общий объем валютного рынка был достаточно большим для пятницы — его оценивали в рамках $180-200 млн (обычно в последний день недели межбанк находится в диапазоне $80-100 млн.). Притом, что финансисты не заметили иностранцев, которые были в числе главных валютных продавцов почти всю эту неделю.

"Сегодня ключевыми валютными продавцами были экспортеры — частные предприятия (вчера было много госкомпаний, и рассказывали, что их вынудили заплатить налоги авансом — наперед, чтобы помочь госбюджету). В пятницу не подтвердились слухи о безлимитном размещении 4-летних облигаций 5 ноября — будет размещение на 3,3 млрд грн. Но бизнес все равно решил пораньше конвертировать свою выручку", — рассказал на правах анонимности казначей одного из банков.

От нерезидентов ждут большей активности с понедельника.

"Скорее всего, 4 ноября межбанковская торговля будет начинаться в диапазоне 24,80-24,90 грн/$. После чего все будут смотреть на объемы продаж. Если они будут существенными и иностранцы станут заранее готовиться к покупкам гособлигаций, то гривна может укрепиться. Если нет — останемся в текущем диапазоне", — считает Юрий Гриненко.

В целом же на будущей неделе ждут удешевления валюты.

"Если крупные корпорации не начнут придерживать доллар, то вместе с нерезидентами и успешным размещение ОВГЗ могут на следующей неделе укрепить гривну аж до 24,50 грн/$. На весь ноябрь прогноз менее оптимистический — до 25,0 грн/$. Агроэкспортеры заканчивают активные продажи продукции за границу, и до конца месяца будут сокращаться объемы их валютной выручки", — спрогнозировал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.