Курьезная ситуация произошла накануне в Кривом Роге, где ранее судили человека за герб СССР. Парень вызвал полицию в кафе и заявил, что у него украли бургеры в то время, когда он ненадолго отлучился. Инцидент произошел вечером 31 октября в кафе быстрого питания. После приезда правоохранителей дело приняло неожиданный оборот. Об этом пишет "Первый городской".

Уточняется, что в кафе быстрого питания на улице Лермонтова парень купил несколько бургеров. Он оставил пакеты на столике и отошел в другое место. Когда вернулся, заказа уже не было. У парня якобы появились сведения, что его еду забрал другой человек. Парень предъявил претензии администрации заведения из-за того, что они не следят за заказами и столами, и потребовал компенсацию.

Расстроенный клиент сообщил о произошедшем в полицию. Приехавшие на место необычного ЧП полицейские начали разбираться в ситуации и выяснилось, что купивший бургеры парень отдыхал в компании вместе с другом. Они специально разыграли такую ситуацию, чтобы бесплатно получить вторую порцию бургеров.

Отметим, что Кривой Рог является городом, в котором родился нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

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