На встрече 11-го тура чемпионата Украины 1 ноября среди команд 19-летних "Динамо" и "Карпаты" был назначен первый в истории отечественных первенств пенальти при задействовании cистемы видеопомощи арбитрам VAR. Об этом сообщает "Трибуна".

На 70-й минуте матча игрок львовского футбольного клуба сыграл рукой в собственной штрафной зоне. Однако арбитр Николай Балакин не отреагировал на нарушение. В связи с этим ему порекомендовали обратиться к видеоповтору.

После просмотра эпизода в повторе был назначен пенальти. Это произошло на 72-й минуте встречи, когда счет был 1:2 в пользу "Карпат".

Пенальти успешно реализовал форвард киевлян Владислав Ванат. В итоге матч закончился ничьей - со счетом 2:2. Напомним, сегодняшний матч "Динамо" - "Карпаты" стал первым в Украине с применением системы VAR. Ранее "Страна" показывала, как выглядит система VAR.