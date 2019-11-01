Власти Китая ввели запрет на продажу через онлайн-магазины электронных сигарет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В совместном заявлении Государственной администрации табачной монополии КНР и Государственной администрации по регулированию рынка, опубликованном 1 ноября, говорится, что все сайты и мобильные приложения, торгующие электронными сигаретами, должны быть закрыты, а все маркетинговые кампании в интернете остановлены. Такие жесткие меры направлены на защиту подростков от вейпинга.

Директива властей Китая также предписывает платформам интернет-торговли удалять объявления о продаже электронных сигарет.

Ожидается, что запретительные меры нанесут удар по рынку электронных сигарет КНР, объем которого вырос с $451 млн в 2016 году до $718 млн в 2018 году.

Между тем продажа электронных сигарет уже запрещена в 27 странах, включая Австралию и Бразилию. В США после смертельных случаев от курения вейпа ведется расследование в отношении крупнейшего американского производителя электронных сигарет Juul Labs, которого подозревают в создании рекламы, нацеленной на несовершеннолетних потребителей.

В Украине власти тоже пытаются бороться с электронными сигаретами. начале октября депутаты "Слуги народа" предложили приравнять их к обычным.