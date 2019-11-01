Экс-глава Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время своего интервью на телеканале NewsOne заявил, что белорусские правоохранительные органы - это филиал Кремля, а заявление группы граждан Грузии, которые дали в Минске показания в суде Украины по делу Майдана по поручению ГПУ - чушь и происки российских спецслужб.

Об этом политик заявил в программе "Пятый угол" на телеканале NewsOne вечером в минувший четверг.

С 42 минуты 33 секунды

Во время интервью журналисты дали видео-комментарий адвоката экс-сотрудников "Беркута" Александра Горошинского, который рассказал, что по поручению ГПУ в рамках международной правовой помощи недавно состоялся допрос в Генпрокуратуре Беларуси трех граждан Грузии А. Ревазишвили, Ц. Баджалидзе и Г. Бежиташвили, которые утверждают, что являются свидетелями трагических событий на Майдане в феврале 2014 г.

Эти ж люди были участниками двух скандальных документальных фильмов: один вышел в Италии ("Украина. Скрытая правда"), второй – в Израиле ("Площадь разбитых надежд"). В интервью журналистам эти граждане заявили, что были очевидцами расстрелов митингующих и сотрудников МВД, и что стали прямыми свидетелями того, что эти расстрелы были якобы спровоцированы и организованы несколькими лидерами тогдашней оппозиции.

"Данное поручение о допросе свидетелей было направлено Генпрокуратурой Украины. И под видеозапись, официально, свидетели сообщили, что организацией, а также исполнением убийств как сотрудников милиции, так и гражданских лиц в феврале 2014 г. занимались т.н. лидеры Майдана – Парубий, Пашинский, Саакашвили, а непосредственно в расстрелах принимали в том числе участие отец и сын Парасюки, - заявил Горошинский. – Данные свидетели официально, под протокол и видеозапись сообщают, что те ужасные события, которые произошли в феврале 2014 г., были спланированы конкретными людьми и с конкретной целью".

Саакашвили в момент выступления А. Горошинского опустил глаза. На просьбу прокомментировать эти обвинения, Саакашвили сказал: "Обычная российская история! Точно так же я не только снайперов привозил, я инопланетян привозил в большом количестве, хинкали поставлял отравленные в буфет прокуратуры республики Беларусь, которая галлюциногенами отравлена – у них галлюцинации начинаются, потому что они филиал российских спецслужб".

По словам Саакашвили, ранее точно так же "российская пропаганда обвиняла" его супругу в том, что та якобы занималась торговлей органами заключенных грузинских тюрем, а после начала конфликта на Донбассе была якобы причастна к торговле органами украинских военнослужащих.

Однако журналисты уточнили у Саакашвили, что за день до его допроса в Святошинском суде в 2018 году в деле экс-беркутовцев о его роли в организации групп так называемых "грузинских снайперов" он был экстрадирован из Украины. "Не было ли это совпадением?" - уточнили у него. Саакашвили коротко ответил, что ранее дал показания руководителю Департамента спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку. Об этих показаниях до сих пор ничего не было известно, а ГПУ ранее сообщала, что допрос Саакашвили так и не состоялся.

"Сейчас вся эта свистопляска продолжается, чтобы просто Украина топталась на месте, чтобы все время была одной ногой в прошлом и не было движения вперед", - подытожил причину всех этих нападок в свой адрес Саакашвили. И, не закончив ответ на вопрос, политик внезапно решил сменить тему и заявил о необходимости борьбы с коррупцией, продолжения реформ в экономике и социальной сфере.

В то же время, немногим ранее в этом же интервью Саакашвили заявил, что он лично "привез в Украину сотни грузинских бойцов, которые сражались на фронте".

Напомним, ранее адвокат Горошинский, представляющий интересы экс-сотрудников "Беркута" в Святошинском райсуде Киева, где слушается дело об их причастности к массовым расстрелам на Майдане в феврале 2014 года, предоставил для СМИ копию нотариально заверенного заявления одного из т.н. "грузинских снайперов" Александра Ревазишвили.

На данном этапе планируется допрос этой группы грузинских граждан в рамках процесса по делу "Беркута" Святошинским судом Киева. Об этом Горошинский сообщил в интервью "Украинским новостям".

По словам адвоката, у него сложилось устойчивое мнение, что в Украине немало влиятельных лиц, которые крайне не заинтересованы в том, чтобы показания этих и многих подобных им очевидцев преступлений на Майдане были зафиксированы под присягой и стали основанием для их пристального рассмотрения. "Если бы "грузинские снайперы" были фейком, суд уже давно их допросил бы и развенчал этот якобы миф. Ярким показателем в этом вопросе являлось поведение представителей ГПУ в Святошинском суде, которые делали все возможное, чтобы допрос не состоялся", - сказал он.

Также мы писали, что ГПУ остановило следствие против снайпера Евромайдана.