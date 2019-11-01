Латвия запретила въезд российскому музыканту Григорию Лепсу (Лепсверидзе).Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем микроблоге в Тwitter.

"На основании оценки органов государственной безопасности и закона "Об иммиграции я принял решение о включении Григория Лепсверидзе, гражданина Российской Федерации, в список нежелательных лиц Латвийской Республики", - написал Ринкевич.

Фото: twitter.com

Известно, что у певца был запланирован концерт в Риге в феврале 2020 года. Россиянина обвиняют в связи с организованной преступностью, ранее ему был запрещен въезд в Литву.

Сам Лепс свои связи с криминалом отрицает. В 2013 году он заявил, что считает себя законопослушным гражданином. "Если руководство министерства финансов США считает, что я преступник, то пусть тогда выкопает Фрэнка Синатру, и его еще посадит в тюрьму", - сказал он.

Как пишут СМИ, Григорий Лепс известен исполнением шансона и поп-музыки. В 2018 году российское издание журнала Forbes включило его на 4-е место в список главных звезд российского шоу-бизнеса. По данным издания, прийти к успеху музыканту помогла дружба с российскими миллиардерами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, которых испанская прокуратура подозревала в связях с организованной преступностью. В 2012 году Лепс участвовал в предвыборной кампании Владимира Путина и был его доверенным лицом на выборах президента.

Ранее "Страна" писала о том, что Элджей и Настя Ивлеева поженились, им обоим запрещен въезд в Украину.