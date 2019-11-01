Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился на 9 копеек, а Национальный банк Украины на 4 ноября укрепил гривню на 8 копеек. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На межбанковских валютных торгах курс гривни снизился до 24,850 грн/$1 по сравнению с 24,765 грн/$1 в предыдущий рабочий день, 31 октября. К окончанию торгов котировки гривни составили 24,83-24,87 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 1 ноября укрепился до 24,7008 грн/$1 с 24,8345 грн/$1.

На начало новой рабочей недели, 4 ноября, Нацбанк установил официальный курс 24,738144 грн/$1. Таким образом, национальная валюта по сравнению с сегодняшним днем, 1 ноября, несколько окрепла. Напомним, сегодняшний курс НБУ составляет 24, 819089 грн/$1.

Ранее "Страна" приводила мнения экспертов по поводу того, что будет с курсом гривни в ноябре.

Мы также писали об отчете НБУ, согласно которому в июле-сентябре рост экономики Украины замедлился до 3,5%.