Одесская полиция и Госбюро расследований начали уголовное производство из-за пыток и сексуального насилия над детьми в областном центре социально-психологической реабилитации несовершеннолетних (до 2018 года - приют "Свитанок"). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Речь идет об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей Центра, но и сотрудников правоохранительных органов, а также унижении, насилии в отношении несовершеннолетних. Эта проверка позволит установить объективные обстоятельства, причины совершения этих бесчеловечных действий, выявить виновных лиц и как можно быстрее направить дело в суд", - заявил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

Как рассказали в Одесской облгосадминистрации, недавно в учреждении побывала группа психологов, которая изучила психоэмоциональное состояние воспитанников и сделала неутешительное заключение. Об этом сообщает местное издание "Думская".

"Они (психологи, - Ред.) определили состояние детей как критическое и требующее оперативного вмешательства. За последний месяц территорию учреждения покинули семеро детей. Один из воспитанников находился в остром психологическом состоянии. Шестеро детей пребывали в учреждении более девяти месяцев. Таким образом, нарушалось их право на воспитание в семье", - сообщили в ОГА.

Напомним, 26 октября стало известно, что в одесском детском приюте "Свитанок" начальство заведения и полицейские Хмельницкого районного отдела избивают и пытают малолетних воспитанников.

Позже сами дети рассказали "Стране" о жутких издевательствах в одесском приюте "Свитанок".