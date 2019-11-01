МИД Украины вызвал чешского посла из-за приема президентом Чехии Милошем Земаном прокремлевской крымскотатарской организации "Къирым бирлигы". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря МИД Екатерину Зеленко.

"31 октября в МИД Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине господин Радек Матула. Чешскому дипломату был выражен решительный протест в связи с посещением 30 октября руководителем псевдокрымскотатарской пророссийской общественной организации "Къирым бирлигы" приема по случаю национального праздника Чешской Республики и дальнейшими публикациями этой организации на своем сайте и в сети Facebook", - заявила Зеленко и добавила, что "посол Чехии в Украине отметил, что данная информация является фейком и не соответствует действительности".

По словам Зеленко, чешский дипломат подчеркнул, что представители "Къирым бирлигы" не были приглашены на официальную часть приема и не имели никаких контактов с президентом Чешской Республики".

Зеленко говорит, что посол заверил украинскую сторону в неизменности позиции Чехии относительно аннексии Крыма и временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины.

Напомним, накануне в соцсети появилась информация, что крымскотатарская организация "Къырым бирлиги" побывала на торжественном приеме в Пражском граде, устроенном по случаю празднования 101- годовщины со Дня образования Чехии.

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