В Тернополе, куда 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом, местные жители встретили его пикетом в холле облгосадминистрации и криками "Ганьба". Видео появления главы государства перед толпой опубликовал в Facebook "4 канал".

Как передают тернопольские СМИ, к приезду Зеленского в центр города подтянулись несколько групп недовольных людей. Среди низ были сотрудники Хоростковского спиртового завода, автодорожники и инвалиды.

Видео: Facebook/ 4newkyiv

Работники спиртзавода требовали запретить ввоз иностранного спирта, дорожники - решить проблему занятости в отрасли, а люди с ограниченными возможностями - социальной защиты.

Непосредственно в здании ОГА президента поджидали участники акции "Нет капитуляции". Большинство скандировали "Ганьба!" Однако в толпе раздавались и отдельные выкрики "Молодец!".

Ранее "Страна" писала, что главные цели визита Зеленского в Тернополь - представление нового губернатора и ознакомление с ходом строительства Центра гребли и водных видов спорта в селе Белая.

Мы также рассказывали, что представление нового главы Тернопольской ОГА президент начал цитатой из песни "Братьев Гадюкиных".