Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальную полицию с просьбой открыть уголовное производство по поводу "самоуправства" главы Офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакции заявлении киевского головы.

Документ адресован Главному управлению Национальной полиции Киева. Его автор считает, что Богдан совершил уголовное преступление, когда обратился в Кабмин с письмом об увольнении Кличко. По мнению мэра, такие действия не входят в должностные обязанности главы Офиса.

"С учетом того, что руководитель Офиса президента Украины не наделен полномочиями по инициированию увольнения главы КГГА, однако совершил действия, направленные на устранение В.В. Кличко от должности председателя КГГА, что свидетельствует об осуществлении А. И. Богданом самовольных, противоречащих установленному порядку действий по освобождению Кличко от занимаемой должности", - написано в заявлении.

В связи с этим мэр просит правоохранителей внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование "незаконных действий" Богдана.

"Считаю, что... в действиях руководителя Офиса президента Богдана содержится состав уголовного преступления, предусмотренный статьей 356 УК Украины (самоуправство - Ред.)", - сказано в документе.

Кроме того, Кличко указывает, что одним из оснований внесения Кабмином представления о его увольнении с должности главы КГГА является "истечение срока полномочий президента".

"С учетом того, что председателем КГГА может быть только Киевский городской председатель, который избирается на выборах в местное самоуправление, то есть согласно установленному порядку, председателем КГГА назначается лицо, избранное городским головой, побуждение к увольнению председателя с должности вопреки установленным нормам является уголовным правонарушением", - резюмировал мэр.

Богдан пока не отреагировал на обращение Кличко.

Напомним, 4 сентября правительство согласовало увольнение мэра Киева с должности главы Киевской городской госадминистрации.

А 10 октября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что "пока думает", увольнять ли Кличко с должности председателя КГГА.