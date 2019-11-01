Специальный корреспондент "Страны" и блогер Олеся Медведева, как и обещала, подала заявление о совершении преступления против телеведущего Остапа Дроздова за его высказывания, унижающие жителей Донбасса.

"Итак, друзья, у нас уже есть зарегистрированное заявление против Остапа Дроздова за разжигание ненависти", - сообщила Олеся Медведева, показав само заявление.

Документ был зарегистрирован 1 ноября в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.

Фото: Страна.ua

Олеся Медведева сообщила, что сопровождать это дело будет юрист компании "Могильницкий и партнеры" Антон Журавель. По словам юриста, заявление было подано в порядке ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса о совершении преступления гражданином Остапом Дроздовым.

"Речь идет о тех событиях, которые произошли 26 октября 2019 года, а именно, высказываниях Остапа Дроздова в эфире теле- и радиопрограммы "Рандеву" на "5 канале", - уточнил Антон Журавель.

Антон Журавель говорит, что данные действия Дроздова сторона истца оценивает как преступление, которое квалифицируется по ст. 161 ч. 3 УК Украины, то есть такое, которое было совершено организованной группой в виде разжигания ненависти, национальной вражды, унижения чести и достоинства граждан.



Олеся Медведева говорит, что цель подачи заявления в полицию не только добиться наказания для Остапа Дроздова за разжигание ненависти к жителям Донбасса, но и привлечь внимание общества к недопустимости подобных заявлений, которые стали, к сожалению, нормой в последние пять лет.

"Мы выбрали нового президента, у нас новый парламент, новый Кабинет министров, силовые структуры. И мы надеемся, что наконец-то законы Украины заработают, мы надеемся, что на законодательном уровне посредством силовых структур и правоохранительных органов люди, которые несут агрессию, которые разжигают вражду, унижают граждан Украины, понесут наказание", - резюмировала она.

Напомним, 26 октября журналист и бывший телеведущий ZiK пришел на программу "Рандеву" с Яниной Соколовой. После просмотра ролика из "ДНР", где местные жители заявляли, что хотят жить с Россией, Дроздов напомнил, что раньше он защищал сепаратистов и пытался "влезть им голову". Но потом передумал.

"Конечно, я в детстве любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя ведут особенно в отделе парнокопытных. Но я уже перерос это дело и для себя все точки на "и" расставил", - объяснил свою эволюцию Дроздов.

Он также высказал предложение лишить всех жителей неподконтрольных территорий украинского гражданства.

Также журналист дал ряд характеристик жителям Донбасса. "В определенной мере это страшные люди... Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Они в том "ДНР" и "ЛНР", кроме "Раши тудей" и Скабеевой, ничего не слушают. Это в принципе пропащие люди", - заявил журналист.

При этом "Страна" разбиралась, что Нацсовет по ТВ не будет проверять канал Порошенко, оскорбивший жителей Донбасса.