По всему миру меняются денежные банкноты. Как сообщил Нацбанк Украины (письмом №50-0006/46292), Банк Мексики недавно ввел в денежный оборот новую купюру 200 песо серии G. На ее лицевой стороне размещено портретное изображение героев борьбы за независимость Мексики Мигеля Идальго и Хосе Мария Морелос. А фоновым изображением служит колокол Долорес, который дал сигнал к началу мексиканской войны за независимость.

Основными элементами дизайна обратной стороны банкноты является изображение парящего королевского орла (беркута) на фоне пустынного пейзажа биосферного заповедника в штате Сонора, занесенного ЮНЕСКО в список объектов мирового наследия.

У мексиканской двухсотки 7 элементов защиты от подделки:

1. Рельефные элементы с лицевой стороны банкноты.

2. Многотоновый водяной знак — изображение колокола Долорес и цифрового обозначения номинала.

3. "Оконная" защитная лента в левой части банкноты. Содержит изображение цифрового обозначения номинала и горизонтальных линий, движущихся при изменении угла наклона банкноты.

4. Оптически переменное изображение цифрового обозначения номинала, внутри которого находятся уменьшенные числа "200". При изменении угла наклона цвет изображений меняется с зеленого на синий.

5. Номер с переменной высотой цифр.

6. Микротексты и антисканерные сетки в лицевой и обратной стороне банкноты.

7. Элементы защиты, определяются в ультрафиолетовых лучах — изображения на обратной стороне банкноты, защитные волокна.

Почти одновременно появилась новая купюра в другой стране — это 20 австралийских долларов. Она изготовлена на полимерной основе, ее преобладающий цвет — красный. На лицевой стороне находится портретное изображение Мэри Рэйб — успешной австралийской женщины-предпринимателя XIX века в сфере недвижимости и морских перевозок. А также рисунок принадлежащей ей шхуны и традиционного австралийского каноэ на фоне Сиднейской гавани начала XIX века. На обороте австралийской двадцатки изображен преподобный Джон Флин — основатель воздушной медицинской службы, созданной в Австралии в 1928 году и известной теперь как Королевская служба летающих врачей.

Новые деньги Австралии имеют 6 элементов защиты:

Оптически переменное изображение, имеющее кинетический эффект — при изменении угла наклона наблюдается цветная полоса, которая движется вверх-вниз. Прозрачное окно в виде широкой голографической ленты в центре банкноты с защитными элементами. Изображение компаса в маленьком прозрачном окне в нижнем углу банкноты. Рельефные элементы. Микротексты и защитные фоновые сетки на лицевой и обратной стороне банкноты. Элементы защиты, определяются в ультрафиолетовых лучах: это изображение кукабары и ветви акации на лицевой стороне, а также серийный номер и год выпуска на обратной стороне. "Постоянное обновление денежного ряда в разных странах мира происходить не только ради смены дизайна, и, чтобы сделать банкноты более современными. Еще одна важная цель — сделать их более защищенными от подделок. По мере того как совершенствуются методы и фальшивки преступников, меняются и деньги по всему миру. Ничто не стоит на месте. Страны вынуждены защищать свои национальные денежные единицы", — прокомментировал ситуацию председатель правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец.

По ходу появления новых банкнот из денежного оборота выводятся старые. Так произошло в Венгрии. Как сообщил наш НБУ (письмо №50-0006/56531), Венгерский национальный банк с 1 ноября 2019 года выводит из своего денежного оборота купюру 500 форинтов 1998 года выпуска с портретом Ференца Ракоци.

Она будет обмениваться бесплатно и без ограничений вплоть до 31 октября 2022 года, после чего она будет приниматься только Венгерским национальным банком до 31 октября 2039 года. Так что у тех, у кого завалились старые деньги будет предостаточно времени на обмен