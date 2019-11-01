"Укрзализныця" с 2020 года намерена сократить 40-50% административного персонала. Об этом заявил член правления УЗ Желько Марчек в интервью для проекта компании "12 лиц стратегии "Укрзализныци", пишет сайт компании.

"Никто не собирается сокращать 120 тысяч работников за один год. Продолжается работа с профильным министерством, правительством, Всемирным банком над программой постепенной оптимизацией штата в ближайшие три-пять лет. Есть дорожная карта", - сказал он.

Марчек отметил, что "Укрзализныця" будет избавляться от непрофильных активов. "Укрзализныця" платит зарплату дровосекам, лесничим и танцорам. На балансе компании - сотни предприятий, не связанных с железнодорожными перевозками. Эта советское наследие заставляет нас платить коммунальные услуги и налог на землю в то время, когда из 200 объектов социальной сферы прибыльными являются только 10. Следовательно, от активов, не относящихся к путям, подвижному составу и средствам связи, нам придется избавиться", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Марчека, с продажей непрофильных активов и уменьшением численности работников должна существенно расти заработная плата основного производственного персонала. Кроме того, будут разработаны программы, которые позволят привлекать квалифицированные кадры и сделать железную дорогу привлекательной для молодежи.

УЗ с начала 2019 года уволила 22 руководителей подразделов филиала "Пассажирская компания", отвечающих за организацию пассажирских перевозок

Напомним, что "Укрзализныця" хочет поднять цены на проезд в поездах в 2020 году.

Также мы писали о том, что Укрзализныця объяснила закупку полотенец по 4 тысячи за штуку заботой о культурном наследии.