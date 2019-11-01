В Раду внесли текст правок в законопроект №2239-1 по анбандлингу газотранспортной системы, который не соответствовал предварительно согласованной концепции. Потому "слуга народа" Анна Скороход расплакалась в зале заседаний парламента. Об этом корреспонденту "Страны" рассказала сама нардеп.

"Мы накануне на комитете договорились об определенной концепции по анбандлингу. А в зал был вынесен текст, который им не соответствовал. Поэтому я подняла скандал, а мне затыкали рот. Я сказала, что хочу пройтись по правкам, а мне выключили микрофон. Я, конечно, понимаю, что я чересчур эмоционально отреагировала, но я очень не люблю, когда нас держат за дураков. Меня возмутило то, как отнеслись ко мне. Мне вообще не дали высказаться", – сказала "Стране" Скороход.

Нардеп добавила, что не знает, чем объяснить такое поведение ее коллег. Она уточнила, что ее поправки касались изменений в статьи действующих законов о ГТС.

"Суть в том, что в одну статью изменения вносились, а в тексты других законов, которые тоже затрагивают вопрос ГТС, не вносились. То есть в одном законе одно, а в другом другое, и они друг другу противоречат. А я хотела все эти нормы привести в соответствие", – отметила Анна Скороход.

Видео: YouTube/Українська правда news

Она уточнила, что поддерживает анбандлинг, но вопрос управления ГТС и тарифообразования остается неясным.

"Андрей Герус (Председатель энергетического комитета ВР – Ред.) сказал, что мы не устанавливаем тарифы - да, мы их не устанавливаем. Но в законопроекте прописали пункт, который предусматривает "нормальную норму прибыли", которая закладывается в тариф. Скажите мне, пожалуйста, что такое "нормальная норма прибыли"? Вот и я не знаю. Мы сами этой правкой даем НКРЕКП возможность устанавливать эту "нормальную норму" – она может быть 5,7, 20, 50, 100%. А также закладывать в тариф инвестиции. Как такое можно делать? А они это прописали в тексте законопроекта, который вынесли на голосование в зал. Я выступила против этого и ряда других вещей", – заявила "Стране" Анна Скороход.

Кроме того, по ее словам, на комитете депутаты договорились, что ГТС не передается ни в приватизацию, ни в продажу, ни в аренду, ни в концессию, ни в управление.

"В одной статье это внесли, в других статьях "управление" осталось. Одно противоречит другому. Я об этом говорила, а меня не слышали, затыкали мне рот", – сказала Анна Скороход.

Она добавила, что после скандала в зале Верховной Рады спикер Дмитрий Разумков заверил ее, что поправки будут учтены в итоговом тексте законопроекта.

"Сразу после голосования ко мне подошел Дмитрий Разумков и ряд депутатов. Разумков меня убедил, что те концепции, что те технико-юридические правки, о которых мы договаривались на комитете, к подписанию будут поданы. Но сегодня, когда мы увидели конечный текст законопроекта, который передали на подпись Разумкову, оказалось, что эти поправки не внесены. Сейчас по этому поводу соберется комиссия. Надеюсь, что все будет нормально", – заявила Анна Скороход "Стране".

Напомним, в четверг, 31 октября, нардепы не поддержали предложенную Анной Скороход правку к законопроекту. Свои голоса за нее отдали лишь 158 нардепов. Споры в парламенте довели женщину до слез. Пикантности ситуации добавляло еще и то, что Анна Скороход ожидает ребенка. Некоторые нардепы пытались ее успокоить и уверяли, что ее волнения по поводу правки того не стоят.

Как сообщала "Страна", накануне в Раде дали согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича.