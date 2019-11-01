В Киеве на улице Шота Руставели во время оформления европротокола аварии внезапно скончался мужчина. Об этом сообщает "Информатор".

Происшествие случилось 1 ноября примерно в 10:30. После столкновения участники ДТП решили оформить европротокол. Для этого один из водителей припарковался у здания на улице Шота Руставели, 12.

Водитель одной из столкнувшихся легковушек - Toyota Camry - очень нервничал. Очевидцы предложили ему вызвать карету скорой медицинской помощи. Однако мужчина заверил, что все хорошо и врачи не нужны. Но когда он направился к своей машине за документами, внезапно упал на асфальт.

Фото: kiev.informator.ua

Люди сразу позвонили в "скорую", но приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть водителя.

Личность умершего установлена, он 1962 года рождения. По предварительным данным, у него оторвался тромб, и смерть наступила мгновенно.

Ранее "Страна" сообщала, как в столице водитель такси умер за рулем собственного автомобиля.

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