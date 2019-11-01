В Киеве с декабря 2019 года начнут тестирование многофункциональных электронных ученических билетов для 20 учебных заведений. Об этом во время пресс-брифинга сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

"Школьники Киева получат современный инструмент для жизни в разумном городе. Поскольку карта будет иметь функцию идентификации владельца, она станет электронным ключом ученика к различным сервисам и возможностям. Школьники смогут использовать карточку для бесплатного проезда в общественном транспорте и льготного входа в учреждения культуры", - цитируют Назарова на странице КГГА в соцсети.

Уточняется, что в будущем функционал ученического е-билета планируют расширить. Например, его можно будет использовать для пользования электронным кабинетом с онлайн-дневником и задачами и для приобретения обедов в столовой.

По прогнозам КГГА, внедрение ученических е-билетов во всех столичных школах завершится в марте 2020 года.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве накануне запуска е-билета переход на систему отсрочили почти на полгода.

Также мы сообщали, что с 1 ноября нардепы переходят на электронную форму регистрации.